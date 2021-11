Da Helbiz il primo monopattino in sharing tutto italiano

Helbiz ha svelato in anteprima mondiale a Eicma One-S il primo monopattino elettrico per lo sharing con design 100% made in Italy. E dopo l'annuncio della partecipazione al campionato mondiale eSC, Helbiz ha presentato a Eicma anche il monopattino e il team con cui gareggerà nel 2022. bla/abr/gtr