VENEZIA (ITALPRESS) – La Giunta comunale nella sua ultima seduta su proposta dell’assessore ai Lavori pubblici, Francesca Zaccariotto, ha stanziato un milione di euro per opere di manutenzione straordinaria da eseguirsi su edifici di proprietà comunale con destinazione scolastica (nidi, materne, primarie e secondarie di I grado) della terraferma veneziana. Il patrimonio scolastico comunale localizzato in terraferma comprende 96 istituti scolastici, 4 C.P.I.A. e 2 centri cottura per un totale di 89 edifici. Si tratta di interventi di adeguamento, ripristini funzionali e di interventi straordinari. I lavori straordinari prevedono quelle opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali dei manufatti e delle relative pertinenze, per adeguarne le componenti, gli impianti e le opere connesse all’uso e alle prescrizioni vigenti e con la finalità di migliorare le prestazioni, le caratteristiche strutturali, energetiche e di efficienza tipologica.

Sono inoltre previsti interventi a chiamata, ovvero interventi imprevisti e imprevedibili che dovessero manifestarsi nell’anno scolastico e che non consentono la continuità dell’attività scolastica. Previsto anche il rinnovo SCIA Antincendio di 12 plessi, che scadono ogni 5 anni.

“Nonostante il notevole impegno che l’assessorato ai Lavori pubblici sta dedicando quest’anno per la progettazione ed esecuzione degli interventi a finanziamento PNRR per 7.800.000 euro, che vede in terraferma la demolizione e ricostruzione di due nidi e, in quattro scuole, i lavori di adeguamento sismico ed efficientamento energetico – commenta Zaccariotto – non può essere tralasciata la costante e necessaria manutenzione del patrimonio edilizio esistente, che non solo garantisce la quotidiana attività didattica ed il rinnovo degli elementi delle scuole ormai usurati dal tempo ma permette anche di accogliere le esigenze delle direzioni scolastiche per l’adeguamento di aree e locali, finalizzate ad aggiornare e rinnovare l’offerta formativa, come l’avvio di corsi musicali e di progetti dedicati per bambini con disabilità”.

