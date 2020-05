ROMA (ITALPRESS) – “La sfida che abbiamo davanti è una grande sfida politica. Dovremo ripensare molto, se non tutto. E tenere insieme riformismo politico, crescita economica, civiltà garantista, patriottismo della bellezza e della cultura. Quale paese vogliamo costruire? Quali infrastrutture vogliamo sbloccare? Sono domande a cui è urgente rispondere, se vogliamo ridare slancio all’Italia”. E’ uno dei passaggi del nuovo libro – in uscita, giovedì 4 giugno – di Matteo Renzi, “La mossa del cavallo. Come ricominciare, insieme”, edito da Marsilio.

“Il coraggio della politica è il coraggio delle scelte, di rivendicare un futuro che non è scontato, ma dipende da noi – scrive il leader di Italia Viva nel libro -. E’ giunto il momento dei contenuti, non dei pregiudizi. E’ urgente discutere di idee e progetti”.

Nel testo, Renzi mette a fuoco i cantieri da cui è urgente ripartire: un’Europa dei popoli, non dei burocrati; lavoro e innovazione, una riforma della giustizia e dello Stato, per semplificare i meccanismi farraginosi che ostacolano un’azione agile e tempestiva; un’istruzione e una sanità completamente ripensate nel loro impianto.

