DA FINLOMBARDA 1 MILIARDO PER LE PMI

Il ruolo delle finanziarie regionali e il tema più ampio del credito alle Pmi è stato al centro di un convegno organizzato da Finlombarda, la società finanziaria di Regione Lombardia, svoltosi oggi al Pirellone. “Abbiamo circa 1 mld di fondi che vogliamo mettere a profitto del territorio, finanziando le Pmi – ha commentato il presidente di Finlombarda Michele Vietti -. Al 95% queste aziende scelgono il canale bancario, noi vogliamo essere una alternativa perchè a differenza delle banche non chiediamo di aprire conti correnti o darci un ritorno rispetto alle operazioni di finanziamento. Siamo un veicolo per valorizzazione delle imprese sul territorio. Finlombarda non è alternativa alle banche, loro sono nostri partner naturali. Credo però che noi possiamo avere un valore aggiunto. Siamo un po’ più indipendenti dal dato commerciale”.

Giovanni Rallo, direttore generale di Finlombarda, ha spiegato che “il nostro obiettivo è quello di intervenire con fondi propri già entro l’estate. Lanceremo una serie di prodotti per supportare aggregazioni di pmi o passaggi generazionali. Lanceremo prodotti per essere partner in operazioni grosse di finanziamento”. Parole di apprezzamento nei confronti di Finlombarda sono giunte dal presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana che ha spiegato: “Finlombarda è un grande strumento da utilizzare sempre più perché mai come in questo momento le nostre Pmi devono uscire da questa situazione di ripresa ancora modesta. Abbiamo bisogno di continuare ad avere una regione che sia punto di riferimento per Italia ed Europa.

Finlombarda fa molto sul fronte degli investimenti e sostegno alle imprese sia per internazionalizzazione che innovazione e ricerca. Tutte attività fondamentali. Finlombarda deve essere qualcosa di diverso e di più rispetto a una banca. Un aiuto finanziario concreto di accompagnamento. L’Italia ha bisogno della Lombardia per stare in piedi, senza rischia di non farcela”.

