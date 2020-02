Tornerà regolare domenica 16 febbraio la circolazione dei treni sulla linea Bologna-Portomaggiore, sospesa fra Budrio e Portomaggiore per i danni provocati all’infrastruttura ferroviaria dal maltempo. Lo rende noto un comunicato di Trenitalia. Il traffico ferroviario fra le due stazioni era stato interrotto il 17 novembre scorso – a seguito dell’esondazione del torrente Idice – e il servizio garantito con autobus sostitutivi operativi anche dopo la reintroduzione, il 7 gennaio scorso, delle prime sei coppie di treni. Da domenica 16 febbraio il servizio sarà effettuato nuovamente dai treni, i cui orari sono nuovamente consultabili nelle stazioni e on line. “È una grande soddisfazione la riapertura a pieno regime della linea Budrio-Portomaggiore a nemmeno due mesi e mezzo da un’alluvione così disastrosa e ancora più sono soddisfatto per la grande rapidità con cui è stata affrontata questa emergenza che già in pochissime settimane aveva portato al recupero parziale dell’infrastruttura”, afferma l’assessore della Regione Emilia-Romagna ai Trasporti, Raffaele Donini.

“Per questo ringrazio Fer, le aziende, i tecnici e le persone che hanno lavorato senza sosta per restituire mobilità a un territorio già provato dalle terribili conseguenze dell’esondazione dell’Idice. Un ottimo lavoro di squadra unito a un profondo senso di responsabilità”, aggiunge Donini.

I lavori di ricostruzione della massicciata sono stati eseguiti da Fer (Ferrovie Emilia-Romagna) con un intervento di somma urgenza e completati nel giro di qualche settimana, grazie a una somma di circa 5 milioni di euro prelevata dal bilancio della Regione per gli investimenti per la manutenzione straordinaria, di cui 1,5 milioni per il ripristino della massicciata e della linea elettrica e i restanti 3,5 milioni per il completo risanamento della linea ferroviaria.

(ITALPRESS).