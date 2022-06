ROMA (ITALPRESS) – Sono 18 gli azzurri della scherma pronti a gareggiare ai Giochi del Mediterraneo di Orano. Dal 3 al 5 luglio, sulle pedane algerine dalla venue “Mohammed Ben Ahmed Hall”, si disputeranno sei competizioni individuali in ognuna delle quali saranno impegnati tre atleti indicati per la missione Coni dai responsabili d’arma Nicola Zanotti (sciabola), Dario Chiadò (spada) e Stefano Cerioni (fioretto). Ai Giochi del Mediterraneo ogni giornata sarà dedicata a una specialità, sia al maschile che al femminile: nel day-1 delle prove di scherma, domenica 3 luglio, saranno in gara gli sciabolatori Dario Cavaliere, Riccardo Nuccio e Giovanni Repetti che è reduce dagli Europei Assoluti di Antalya (riserva sarà Matteo Neri); con loro le sciabolatrici Sofia Ciaraglia, Rebecca Gargano e Chiara Mormile (riserva Eloisa Passaro). Il giorno seguente toccherà alla spada: tra gli uomini i prescelti sono Valerio Cuomo, Giacomo Paolini e Matteo Tagliariol, uno dei sei olimpionici Italia Team in gara in Algeria (riserva tra gli spadisti è Enrico Garozzo); nella competizione femminile, invece, impegnate Nicol Foietta, Roberta Marzani e Giulia Rizzi (riserva Marta Ferrari). Il 5 luglio chiusura con il fioretto: nella prova maschile rappresenteranno il tricolore il neo campione europeo a squadre Guillaume Bianchi, Davide Filippi ed Edoardo Luperi (riserva Francesco Ingargiola), mentre tra le donne saranno in pedana Olga Rachele Calissi, Martina Batini ed Erica Cipressa, le ultime due reduci dal bronzo olimpico a squadre a Tokyo 2020 (riserva tra le fiorettiste è Elena Tangherlini). Il presidente federale Paolo Azzi e il capo delegazione della scherma azzurra a Orano Valerio Aspromonte saranno al fianco degli atleti, che verranno guidati a fondo pedana dai maestri Andrea Aquili per la sciabola, Marco Ramacci per il fioretto e Alfredo Rota per la spada, con il supporto della fisioterapista Giulia Talluri e del tecnico delle armi Damiano Domenico Valerio. L’arbitro italiano in Algeria sarà Pietro Frezza.

– foto ufficio stampa Fis –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com