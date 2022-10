Da Conou una campagna per la raccolta degli oli usati

"Stiamo usando Ostia come campione, adesso dobbiamo sperimentare dei sensori di livello in modo tale che il raccoglitore di zona sappia a che punto è il riempimento del serbatoio". Così il presidente del Conou, Riccardo Piunti, a margine della presentazione dei dati relativi alla campagna itinerante di sensibilizzazione per la raccolta degli oli usati. ads/mgg/gtr