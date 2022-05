Da Cirino Pomicino la “controstoria” della Seconda Repubblica

"Nei primi 10 anni della Seconda Repubblica abbiamo avuto ben sette governi con altrettanti cambi di maggioranza. Negli anni '80, invece, solo quattro". Così, Paolo Cirino Pomicino, ex ministro del Bilancio, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica Primo Piano dell’agenzia di stampa Italpress, in merito al suo libro “Il grande inganno. Controstoria della Seconda Repubblica”. xc8/sat/red