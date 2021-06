ROMA (ITALPRESS) – Il countdown al Suzuki Bike Day, in programma sabato 10 luglio, è ufficialmente iniziato. A due settimane dall’evento, l’elenco dei personaggi dello sport e della TV che hanno confermato la loro presenza per la festa del ciclismo organizzata da Suzuki a Carpegna, in provincia di Pesaro e Urbino, sta aumentando sempre di più. Davide Cassani, direttore tecnico delle Squadre Nazionali, e alcuni azzurri hanno già annunciato sui loro canali social la loro partecipazione sulle due ruote, pedalando a fianco degli iscritti. Lungo il tracciato e al Suzuki Village, allestito in Piazza dei Conti, si potranno incontrare anche la Campionessa del Mondo di pattinaggio artistico Carolina Kostner, diversi atleti della nazionale di short track della Fisg e il conduttore televisivo Marco Berry. Gli special guests, disponibili a pedalare con i partecipanti in due gruppi che partiranno rispettivamente alle 9 e alle 10:30, hanno aderito con entusiasmo all’iniziativa di Suzuki, che nel Bike Day trasmette la sinergia delle sue tre anime – auto, moto e aarine – per promuovere l’ideale del viaggio in libertà, in mezzo alla natura e nel rispetto dell’ambiente. Il Suzuki Bike Day è una manifestazione non competitiva, patrocinata dalla Federazione Ciclistica Italiana e aperta agli appassionati di ogni livello, che potranno percorrere un suggestivo percorso in sella a bici da corsa, mountain bike o e-bike di ogni genere. Il tracciato del Suzuki Bike Day si snoderà sul confine tra le Marche e l’Emilia Romagna per circa 16 km. L’anello affronterà la celebre salita al Monte Carpegna, che prevede un dislivello di 740 m per raggiungere con pendenze massime del 15% il punto più alto, posto a 1.367 m slm. Piazza dei Conti, fulcro dell’evento in cui saranno collocati lo starting e l’ending point della manifestazione, ospiterà il Village Suzuki mentre in quota, ad attendere i ciclisti che affrontano questo iconico passo, c’è il celebre monumento a Marco Pantani, che qui costruiva le sue vittorie, spesso senza sentire il bisogno di provare altre salite: “Il Carpegna mi basta. Non conto più le volte che l’ho fatto, allenandomi.” dichiarava il Pirata. Ci si potrà iscrivere al Suzuki Bike Day compilando l’apposito modulo online entro l’8 luglio. La conferma della partecipazione avverrà a seguito del versamento della quota di iscrizione, a partire da 5 euro a persona. (ITALPRESS).