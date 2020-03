Il 7 aprile prossimo, in occasione della Giornata Mondiale della Salute, si terrà “Start the Future” un evento internazionale online gratuito unico nel suo genere. E’ promosso dal Web Marketing Festival, con la partnership della Camera di Commercio Italo Maltese e altri partner internazionali e vedrà la partecipazione di startup, relatori, investitori e persone provenienti da tutto il mondo. È stato lanciato un invito a presentare progetti innovativi, testimonianze, prodotti e servizi per far fronte alle attuali emergenze e alle 4 sfide globali: istruzione, salute, cambiamento climatico e trasformazione digitale. “La Camera di Commercio Italiana di Malta ha deciso di aderire e sostenere Start the Future, l’evento mondiale che si terrà online il 7 aprile e organizzato dal Web Marketing Festival – ha detto il presidente Victor Camilleri -. È il momento delle idee per aiutare a sostenere l’intera comunità. A Malta ci sono molte startup, aziende innovative e di consulenza che possono dare un contributo significativo alla società per superare questa emergenza globale”.

L’emergenza Covid-19 sta seriamente intaccando l’equilibrio di molti paesi in Europa e nel mondo e dei loro rispettivi sistemi economici, sanitari ed educativi. “Per questo motivo, durante l’evento, gratuitamente e interamente online – ha detto Camilleri – saranno presentati progetti innovativi, testimonianze, prodotti e servizi che potranno essere utilizzati per affrontare i grandi cambiamenti globali del nostro tempo e per affrontare le difficoltà causate da Covid-19. Questo evento è una grande opportunità per le Startup innovative maltesi e italiane di emergere nel quadro internazionale e sostenere le nuove sfide globali che molti settori industriali stanno affrontando”. Il bando Start the Future, attivo sul sito web del Web Marketing Festival fino al 2 aprile, consente a start up, scale up, ONP, centri di ricerca, aziende e agenzie, nonché singoli cittadini, investitori, giornalisti, responsabili politici, ricercatori e innovatori, a inviare e proporre progetti, idee e testimonianze che possono poi essere presentati durante l’evento online. (ITALPRESS/MNA).