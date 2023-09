La business unit Power Tools Home and Garden di Bosch Italia lancia l’iniziativa promozionale Cashback 18V, dedicata a chi acquista un prodotto Bosch 18V per il fai da te e il giardinaggio. La campagna, avviata lo scorso 11 settembre, sarà attiva fino al prossimo 11 novembre, online e presso i punti vendita presenti in Italia. Aderendo all’iniziativa, è possibile ottenere un rimborso fino a 40 euro a fronte dell’acquisto di un prodotto della gamma Bosch Power for All 18V ad esclusione di batterie, caricabatterie, starter set ed elettrodomestici Bosch. Per i prodotti acquistati fino a 159,99 euro Iva inclusa, si ha diritto a un rimborso di 20 euro. Per i prodotti a partire da 160 euro, invece, il rimborso ammonta a 40 euro. La richiesta deve essere presentata entro 7 giorni dalla data d’acquisto, conservando copia dello scontrino fiscale e iscrivendosi al programma MyBosch sul sito https://www.bosch-diy.com/it/it oppure scaricando l’app Bosch DIY. Il rimborso sarà erogato entro 8 settimane dalla conferma di validità della richiesta. Per maggiori informazioni, consultare Termini e Condizioni dell’iniziativa. Il sistema 18V Power for All di Bosch comprende circa 100 utensili per il fai da te, il giardinaggio e la casa, e fa parte della “Power for All Alliance”, un sistema a batteria 18V cross brand. Tutti gli utensili, dal trapano avvitatore al rasaerba fino all’aspirapolvere, possono essere alimentati dalla stessa batteria 18V e un solo caricabatterie, permettendo di risparmiare spazio e denaro e di salvaguardare l’ambiente.

(ITALPRESS).

– Foto: ufficio stampa Bosch –

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]