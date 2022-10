ROMA (ITALPRESS) – Nel giorno del giuramento del governo guidato da Giorgia Meloni arrivano le congratulazioni dei leader mondiali. A partire da Washington. “Mi congratulo con Giorgia Meloni – afferma Joe Biden – per essere diventata il nuovo primo ministro italiano. L’Italia è un alleato vitale della NATO e un partner stretto poiché le nostre nazioni affrontano insieme sfide globali condivise. In qualità di leader del G7, non vedo l’ora di continuare a promuovere il nostro sostegno all’Ucraina, di chiedere conto alla Russia delle sue responsabilità per le sue aggressioni, garantire il rispetto dei diritti umani e dei valori democratici e costruire una crescita economica sostenibile”.

A congratularsi con la nuova premier italiana e con la sua squadra anche le più alte cariche dell’Unione Europea.

La presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen si dice “lieta di lavorare insieme al nuovo governo in modo costruttivo per rispondere alle sfide che ci attendono”.

La presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, sottolinea che “l’Europa sta affrontando enormi sfide. Aiutiamo i nostri cittadini e sosteniamo l’Ucraina rimanendo uniti e determinati. L’Europa ha bisogno dell’Italia. Insieme supereremo ogni difficoltà”.

Anche il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, rivolge le proprie congratulazioni alla nuova premier italiana: “Lavoriamo insieme per il bene dell’Italia e dell’Ue”, scrive Michel su Twitter.

Congratulazione anche dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky:

“Auguro al nuovo governo di rispondere con successo a tutte le sfide di oggi. Attendo con impazienza una continua fruttuosa cooperazione per garantire pace e prosperità in Ucraina, in Italia e nel mondo”.

