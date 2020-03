Da Banca Mediolanum oltre un milione di euro devoluti interamente agli ospedali in prima linea in questa emergenza sanitaria COVID-19.

Dalla prima donazione all’ASST Fatebenefratelli Sacco di Milano del 4 marzo, sono seguiti ulteriori contributi.

A favore della Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia, la Banca stanzia 200.000 euro per l’acquisto diretto di macchinari per la ventilazione artificiale e laradiografia polmonare che verranno poi donati al Reparto di Terapia Intensiva del nosocomio pavese.

Un’ulteriore donazione, pari a 200.000 euro, è destinata alla Fondazione IRCCS Ca’Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano per l’acquisto di attrezzature perle nuove aree del Dipartimento di Terapia Intensiva, diretto dal professore Antonio Pesenti.

Prosegue il sostegno per l’ASST Fatebenefratelli Sacco di Milano a cui sono stati devoluti 662.000 euro, di cui 240 mila euro direttamente dalla Banca e 422 mila euro tramite la raccolta fondi, avviata a inizio marzo. La raccolta fondi è servita ad acquistare cinque macchinari, individuati direttamente dall’ospedale milanese, per il reparto di Microbiologia, Virologia e Bio-Emergenze, retto dalla professoressa Mariarita Gismondo.

La raccolta fondi prosegue, sempre a beneficio dell’Ospedale Sacco, con l’obiettivo di rafforzare l’aiuto alle Unità Operative di Malattie Infettive, delprofessor Massimo Galli e del dottor Giuliano Rizzardini e di Terapia Intensiva del dottor Emanuele Catena. Gli estremi per la donazione sono i seguenti.

IBAN IT97O0306234210000001901901 intestato a Banca Mediolanum

causale: Emergenza Coronavirus

Alle suddette iniziative si aggiunge l’attività di Fondazione Mediolanum Onlus che si è impegnata insieme a Fondazione Vittorio Polli ed Anna Maria Stoppani a raddoppiare i primi 60.000 euro che verranno raccolti sulla Rete del Dono per sostenere la TerapiaIntensiva dell’Ospedale Buzzi di Milano.

“Raccogliamo, con senso di responsabilità, gli appelli del Policlinico San Matteo diPavia e del Policlinico di Milano, a cui servono urgentemente macchinari salvavita per combattere il Coronavirus. Ma gli appelli si moltiplicano, ciascuno è chiamato a dare il proprio contributo a sostegno dell’intera comunità. Manteniamo quindi aperta la raccolta fondi che andrà a finanziare un altro progetto dell’Ospedale Sacco” commenta Massimo Doris, amministratore delegato di Banca Mediolanum.

(ITALPRESS).