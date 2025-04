Cybersicurezza, un accordo per rendere la PA più resiliente

ROMA (ITALPRESS) - Al via i lavori per dotare la PA italiana di e-mail e messaggistica sicura. È stato siglato l’accordo tra l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale e l’Istituto Poligrafico e Zecca di Stato per attuare attività e misure della Strategia Nazionale di Cybersicurezza. Due gli obiettivi. Con "Sefi" verrà sviluppato un servizio di monitoraggio e protezione contro campagne di phishing o altro tipo di abusi anche grazie a un servizio di segnalazione. I dipendenti della Pubblica Amministrazione centrale e locale potranno inviare e-mail sospette e ricevere un feedback. Con Sefi si intende quindi proteggere le PA da campagne di phishing, aumentare la consapevolezza sui rischi legati al social engineering e agli attacchi informatici, diffondere il paradigma “think before you click” e tutelare il patrimonio informativo delle PA. Entro giugno l’Istituto Poligrafico e Zecca di Stato si occuperà dell’avvio operativo della fase "Pilota" e il progetto verrà avviato entro dicembre 2026. La seconda misura, prevista dalla Convenzione, ha come obiettivo quello di realizzare la progettazione e la realizzazione di prodotti e servizi ad alta affidabilità, come per esempio un sistema di messaggistica istantanea nazionale per le videoconferenze uno ad uno e per lo scambio di file su una piattaforma in grado di garantire riservatezza per la Pubblica Amministrazione. fsc/azn