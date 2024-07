ROMA (ITALPRESS) – Si è svolto a Santa Maria del Cedro, in provincia di Cosenza un convegno sulle Nuove Sfide della Sicurezza Internazionale, promosso dal Presidente dell’Associazione Oro di Calabria Ernesto Magorno e dal Sindaco Ugo Vetere. Tra i relatori il Segretario del Copasir Ettore Rosato e Pietro Trebisonda, Cybersecurity Consultant in ambito Governance, Risk and Control per Deloitte Risk Advisory. “In una giornata particolare a causa dei numerosi disservizi globali provocati dal fallito aggiornamento dell’antivirus di CrowdStrike abbiamo trattato vari temi. Dalle differenze ai punti di contatto tra Cybersecurity e AI. Dall’analisi sintetica dei numerosi aggiornamenti del quadro regolamentare, europeo e nazionale, recentemente introdotti con NIS2, AI_Act, Legge90/2024 e DDL AI, al fil rouge che li collega: la Governance. Dal doveroso cenno alla Relazione Annuale ACN al pagamento di Ransomware. Dalla Relazione Annuale Servizi Segreti alla necessità di aumentare la Resilienza Infrastrutture digitali della PA per contrastare l’aumento di attacchi a danno della stessa amministrazione” dice Pietro Trebisonda.

“Per poi concludere con alcune riflessioni sulla necessità di investire in Formazione e di interventi mirati per migliorare la Cultura Cyber delle PMI e le Digital_Skills degli italiani. In tal senso, l’evento di venerdì è stato sia un’ottima opportunità di confronto che un bel esempio di divulgazione dal basso. Il coinvolgimento dei territori è funzionale alla causa cyber” conclude Trebisonda.

foto: Trebisonda

(ITALPRESS).