ROMA (ITALPRESS) – “Il rafforzamento dell’impianto di cyber sicurezza nazionale passa anche da un rapporto più stretto tra Parlamento e ACN che non si esaurisce solo nell’ambito legislativo ma anche in un contributo di attenzione per la necessaria opera di sensibilizzazione su questi temi e di rispondere alla fondamentale necessità di integrazione delle competenze tra gli attori della cyberdefence: pubbliche amministrazioni, imprese e cittadini” lo dice il Presidente della Commissione Difesa della Camera dei Deputati Nino Minardo al termine dell’audizione del Direttore dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, Bruno Frattasi.

Foto: ufficio stampa Minardo

(ITALPRESS).