Cybercrime, lo smart working ha reso le aziende più vulnerabili

"Lo smart working ha ampliato il perimetro logico delle imprese, aumentandone la vulnerabilità, Per gli hacker così è più possibile trovare un punto di accesso per gli ecosistemi aziendali". Lo ha spiegato in un'intervista all'Italpress Veronica Leonardi, Chief Marketing Officer di Cyberoo. fsc/gsl