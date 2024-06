CAGLIARI (ITALPRESS) – Due prime volte nella sciabola: vanno a Luca Curatoli e Michela Battiston gli ultimi titoli individuali assegnati ai campionati italiani assoluti di Cagliari. La gara degli sciabolatori vede la prima gioia tricolore della carriera assoluta di Luca Curatoli. L’atleta napoletano delle Fiamme Oro, da anni punto fermo della Nazionale azzurra e prossimo a Parigi a disputare la sua seconda Olimpiade, spezza la sua personalissima maledizione alle porte dei 30 anni (li compirà il 25 luglio prossimo, alla vigilia dei Giochi) superando in finale, in un derby partenopeo, per 15-11 Dario Cavaliere del Centro Sportivo Esercito. Medaglie di bronzo per Mattia Rea del Centro Sportivo Carabinieri, fermato sul 15-10 in semifinale da Curatoli, ed Enrico Berrè delle Fiamme Gialle, che perde 15-9 contro Cavaliere rendendosi protagonista di un momento di grande fair play quando, dopo aver chiesto e ottenuto una revisione al video favorevole sul 14-8 pur non avendone più diritto (aveva già usufruito dei suoi due slot), si lascia toccare facilmente per l’ultima stoccata. Tra gli applausi del pubblico del PalaPirastu. E’ una prima volta anche quella di Michela Battiston. La friulana dell’Aeronautica Militare si laurea campionessa italiana nella sciabola femminile superando 15-14 Martina Criscio delle Fiamme Oro al termine di una finale entusiasmante e piena di colpi di scena, risolta solo all’ultima stoccata. Medaglie di bronzo per Rossella Gregorio del Centro Sportivo Carabinieri, superata 15-13 al termine di una bella semifinale contro Criscio, ed Eloisa Passaro delle Fiamme Oro, che cede esattamente con lo stesso punteggio a Battiston. Prima delle semifinali il presidente della Federazione Italiana Scherma, Paolo Azzi, ha consegnato il Premio Siclari al miglior arbitro della stagione: a vincerlo è stato il livornese Jacopo Rubini, specialista della sciabola. Azzi, inoltre, ha consegnato dei riconoscimenti per il grande sforzo organizzativo all’Accademia d’Armi Athos nelle persone dei dirigenti del club Ariana Melis, Giuseppe Loiotile e Maurizio Fuccaro, e al Delegato regionale FIS Sardegna, Gianmarco Tavolacci. Domani l’ultima giornata di gare: in programma le prove a squadre di sciabola maschile e femminile Serie A1. Diretta streaming dal tabellone di eliminazione diretta sul canale Youtube della Federazione Italiana Scherma, finali dalle ore 15.30 in esclusiva su Rai Sport.

