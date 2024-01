ROMA (ITALPRESS) – “Sorprende l’attacco di Assobalneari al Presidente Mattarella! Attaccare il Presidente della Repubblica nell’esercizio delle sue prerogative costituzionali tocca un livello bassissimo del dibattito sociale. Bene ha fatto il presidente Mattarella a non esimersi dallo scrivere ai presidenti del Senato Ignazio La Russa, della Camera Lorenzo Fontana e alla premier Giorgia Meloni esprimendo le sue “rilevanti perplessità di ordine costituzionale” sulle disposizioni che intervengono sulla norma che riguarda gli ambulanti”. Lo afferma in una nota l’Associazione Cultura Italiae.

“Siamo chiari: attaccano il Presidente della Repubblica per difendere una norma che obbliga i comuni a promulgare un bando per le concessioni agli ambulanti entro sei mesi e se non dovesse venire emanato la concessione diverrebbe automaticamente confermata per 12 anni, con il piccolo particolare che i comuni finchè non verrà promulgato il regolamento attuativo da parte del Governo, entro i prossimi mesi, non potranno produrre il bando – prosegue la nota -. E peraltro citano una sentenza della cassazione in modo improprio. Li c’è un eccesso di giurisdizione del Consiglio di Stato, ma nessuna valutazione sul merito, violando il principio comunitario di contendibilità di un bene pubblico attraverso la messa a gara. Questo vile attacco al Presidente e alla Costituzione non può, e non deve, passare in silenzio”.

