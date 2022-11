ROMA (ITALPRESS) – Cultura Italiae ha lanciato il Programma “дети” (Deti – Bambini), una campagna nazionale di sensibilizzazione e raccolta fondi per la ricostruzione dei luoghi della cultura distrutti dalla guerra in Ucraina.

Si tratta di un programma di partecipazione e solidarietà che si sviluppa tramite vari progetti come ad esempio la realizzazione di opere d’arte da parte di vari artisti contemporanei che si ispirino alle 4 lettere in cirillico che traducono la parola “Bambini” per una raccolta fondi straordinaria per la ricostruzione dei siti ucraini della cultura distrutti dalla guerra.

Hanno aderito alla campagna AdR Aeroporti di Roma e i Comuni di Bologna e Milano. Proprio all’interno del nuovo Terminal Internazionale dell’Aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino è stata installata la prima opera dell’artista Marco Lodola.

Con la visione dell’art director del progetto Luca Tommassini hanno aderito all’iniziativa gli artisti Marco Lodola, Mario Nanni, Marcantonio in collaborazione con l’azienda italiana di design figurativo Seletti, Marinella Senatore.

All’interno del Museo Nazionale del Cinema di Torino, nella Mole Antonelliana, viene esposta l’opra Inner Glow, frutto del consolidato sodalizio tra l’artista Marcantonio e Stefano Seletti, direttore creativo del design brand.

