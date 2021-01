Cultura, da Fondazione Cariplo 3 mln per 25 iniziative

Fondazione Cariplo sosterrà 25 iniziative del bando "Per la Cultura" per un importo complessivo di 3 milioni di euro. La misura è destinata agli operatori del settore, pubblici e privati no profit. abr/mrv/red