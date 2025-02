UDINE (ITALPRESS) – “Mancano pochi giorni all’inaugurazione di

GO!2025 e siamo emozionati, ma anche pronti al fitto programma

pensato per la Capitale europea della Cultura, come dimostra la

presentazione odierna del Viaggio a Reims. L’opera riscoperta di

Gioacchino Rossini interpreta perfettamente la nostra visione di

cultura di frontiera, di confine tra arte e realtà, tra ricordo e

immaginazione”.

Il vice governatore con delega alla Cultura Mario Anzil ha

portato il saluto del governatore Fedriga e rivolto parole di

apprezzamento per l’allestimento dello spettacolo “Il viaggio a

Reims”, opera buffa di Gioachino Rossini che sarà rappresentata

giovedì 19 e sabato 21 giugno nella Piazza della Transalpina a

Gorizia.

Lo spettacolo è stato presentato oggi a Udine nella sede della

Regione che ha cofinanziato il progetto, frutto della

cooperazione fra Italia e Slovenia. L’evento, con la direzione

artistica di Gabriele Ribis, è una co-produzione tra il Piccolo

Opera Festival e il Teatro d’opera e balletto nazionale di

Lubiana, con la direzione dell’orchestra di Marko Hribernik,

presente alla conferenza di oggi.

“In Friuli Venezia Giulia è già tempo di futuro: siamo pronti ad

un viaggio nella cultura che sarà anche un viaggio fisico grazie

alla disponibilità di due treni storici che consentiranno agli

spettatori di giungere a Gorizia per lo spettacolo. La

scenografia, in parte reale e in parte virtuale di questa opera,

contempla l’utilizzo di nuove tecnologie che sono protagoniste

peculiari delle produzioni artistiche del futuro. La cultura di

frontiera è anche avanguardia, pertanto la Regione non può che

apprezzare questa esplorazione del confine tra linguaggi

tradizionali e nuova tecnologia” ha detto Anzil, aggiungendo che

“Piazza della Transalpina in futuro continuerà ad ospitare eventi

transfrontalieri e grandi spettacoli che avranno un impatto sul

concetto di confine inteso non più come motivo di scontro ma di

incontro”.

Alla presentazione hanno preso parte, tra gli altri, Ingrid

Gortan, redattrice del programma di GO! 2025 per Gect-Ezts Go,

Marco Hribernik direttore della SNG Ljubljana Orchestra, Gabriele

Ribis direttore artistico del Pizzolo Opera Festival e, in

videocollegamento, Cristian Della Chiara direttore generale del

Rossini Opera Festival.

– Foto: ufficio stampa Friuli Venezia Giulia –

(ITALPRESS).