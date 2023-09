MARSALA (TRAPANI) (ITALPRESS) – Un corteo contro la crisi vitivinicola a Marsala, nel trapanese. “Unitevi a noi, a sostegno del territorio” è lo slogan utilizzato per raccontare la profonda crisi che vivendo il settore e che sta mettendo in ginocchio l’economia territoriale. “Una crisi che è partita da una evenienza che si è verificata con la peronospora e con le altre patologie della vite e che è stata forzata da una condizione climatica che ha messo in ginocchio il comparto vitivinicolo” -dichiara all’Italpress Totò Cuffaro presidente della DC, presenta al corteo, che ha aggiunto- “questi agricoltori stanno manifestando oggi non perché perdono i business che non c’è, ma perché perdono quello che serve loro per continuare a fare viticoltura”.

