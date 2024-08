CAGLIARI (ITALPRESS) – Il Centro Studi Agricoli ha riunito il direttivo, presieduto da Tore Piana, per analizzare la situazione dell’agricoltura e dell’allevamento in Sardegna in questa fine estate. Si sono affrontate le problematiche legate ai territori colpiti dalla siccità, dove gli aiuti previsti dalla LR approvata l’8 Agosto a oggi non è stata ancora pubblicata sul Bollettino Regionale BURAS, questa situazione porterà sicuramente a enormi ritardi nell’erogazione dei Voucher non prima del mese di Novembre/Dicembre e per questi motivi che il CSA chiede urgentemente “l’intervento della Protezione Civile per aiutare gli allevatori in difficoltà con la distribuzione di Foraggi e/o mangimi”. “Non si può più aspettare le aziende sono al collasso – dichiara il Centro Studi Agricoli – Per questo motivo il CSA lancia un appello agli allevatori che possono donare foraggi per aiutare gli stessi allevatori i cui territori sono stati colpiti dalla siccità, con donazioni, in segno di massima solidarietà. Analizzata la situazione del Virus della Bluetongue che sta colpendo sia gli allevamenti dei Bovini che gli Ovini, richiesto il massimo intervento degli Assessorati regionali alla Sanità e all’Agricoltura, in particolare per le vaccinazioni dei Bovini e che questi siano eseguite direttamente dalle ASL cosi come per gli ovini, mentre si chiede un maggiore controllo e verifiche da parte dei servizi veterinari ASL e da parte dei tecnici dell’Istituto Zooprofilattico della Sardegna”.

Affrontate anche le problematiche degli anticipi PAC sulle domande 2024, così come richiesto dal Governo alla UE per autorizzare gli anticipi al 16 Ottobre 2024 delle domande PAC per le aziende agricole che hanno presentato domanda. “La richiesta del CSA – continua la nota – mira a far adottare all’Assessore Regionale all’agricoltura Satta una delibera/determinazione che indichi gli indirizzi all’agenzia Argea OP per eseguire sia l’acconto al 16 Ottobre che i successivi acconti a Dicembre e Gennaio. Analizzata anche la situazione di numerosissime pratiche PAC e CSR ancora non pagate al 30 Giugno (data ultima per effettuare il pagamento) troviamo assurdo che ancora oggi migliaia di agricoltori e allevatori stiano aspettando il Saldo delle domande 2023, una situazione che non trova giustificazioni e che il CSA sarà fermamente duro e attivo per vedere pagati queste domande”.

“Per questi motivi il direttivo ha deliberato di richiedere urgentemente nei prossimi giorni, un incontro con l’Assessore all’agricoltura per affrontare e risolvere queste criticità. Noi abbiamo fiducia nell’assessore e le staremo vicino ma abbiamo bisogno di riscontri con atti e azioni, afferma Tore Piana. Domani stesso inoltreremo al Parlamentare Europeo On. Falcone, nostro referente in UE il sollecito dell’autorizzazione per poter effettuare il pagamento degli anticipi PAC dal 16 Ottobre prossimi. A conclusione della riunione il CSA ha discusso del Bando Agri Solare che aprirà il 16 Settembre, del Bando ZES Unica e del prezzo del latte di Pecora, che dovrà essere pagato anche da parte degli industriali a non meno di 1,50 euro al litro, la questione dei Dazi Cinesi poco o niente influisce sulle vendite, come invece alcuni intendono far credere, per illustrare queste situazioni si è deciso di fare una comunicazione informativa tramite una diretta sulla pagina ufficiale Facebook del CSA entro Martedì 27 Agosto . Alla Riunione ha preso parte anche il Presidente del Comitato Tecnico Scientifico Antonello Passiu” conclude la nota.

