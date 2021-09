CrossClimate 2, la nuova generazione dell’all-season di Michelin

A sei anni dal lancio dei pneumatici CrossClimate, Michelin rinnova il suo modello di punta e presenta il CrossClimate2. Il pneumatico All-Season di nuova generazione garantirà i benefici di un pneumatico estivo come performance in frenata su asciutto e bagnato, oltre che in termini di efficienza energetica e durata chilometrica. Il logo 3PMSF (3-Peak-Mountain with Snow Flake). tvi/mrv/red