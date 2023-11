Crosetto “Non spetta a me giudicare operato Segretario Generale Onu”

NEW YORK (ITALPRESS) - "Io non sono qui per giudicare l'Onu o il Segretario Generale". Lo ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto all'Onu, rispondendo a una domanda di Stefano Vaccara. mgg/ (video di Stefano Vaccara)