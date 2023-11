Crosetto “Con Guterres discusso del ruolo Unifil a nord Israele”

NEW YORK (ITALPRESS) - "Abbiamo parlato del ruolo di Unifil a nord di Israele, delle possibili evoluzioni o escalation che potrebbero esserci nel nord di Israele. Abbiamo parlato della necessità di pensare a un futuro a Gaza anche attraverso l'Onu. E magari attraverso una presenza dell'Onu che sarebbe fondamentale. Occorre che questa organizzazione multilaterale assuma un ruolo maggiore in tempi difficili come questi". Lo ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto, dopo aver incontrato il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres. col/mgg/gsl (video di Stefano Vaccara)