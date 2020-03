L’Italia può far fronte ai danni dell’epidemia da coronavirus sul sistema economico “con un’accelerazione della spesa per investimenti e una poderosa opera di semplificazione”, “chiederemo di poterlo fare, in accordo con le autorità europee”. A dirlo in una intervista al Fatto Quotidiano, il premier Giuseppe Conte. Il presidente del Consiglio fa un appello affinché tutte le parti politiche “facciano la loro parte, responsabilmente”. E bolla come “irresponsabili” i tentativi di “spallate” o di “proporre ammucchiate”. E al leader di Italia Viva, Matteo Renzi, chiede “lealtà, spirito di collaborazione, disponibilità a sacrificare interessi personali” per il bene comune.