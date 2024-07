Crollo Scampia, prefetto “Individuate strutture per 400 evacuati”

NAPOLI (ITALPRESS) - "Sono state individuate almeno 4-5 strutture che possono accogliere dalle 300 alle 400 persone. Ciò è in linea con il paradigma delle attività di emergenza che si attuano in ragione di protezione civile". Così il prefetto di Napoli Michele Di Bari in prefettura al termine della riunione con il sindaco del capoluogo campano Gaetano Manfredi, parlando dell'accoglienza alle persone evacuate dopo il crollo del ballatoio nella Vela celeste di Scampia che ha coinvolto 15 persone, di cui 13 feriti e due morti. xm9/col4/gtr