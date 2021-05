Crollo funivia, Procura indaga per omicidio colposo plurimo

"Per ora procediamo per omicidio colposo plurimo e lesioni colpose, dobbiamo verificare anche la fattispecie dei reati di attentato alla sicurezza dei trasporti, anche in base alla natura pubblica o meno dell'impianto". Così il procuratore di Verbania, Olimpia Bossi, al termine del sopralluogo al Mottarone dove la caduta della cabina della seggiovia ha causato la morte di quattordici persone. jp/vbo/r