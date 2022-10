CAGLIARI (ITALPRESS) – “La cosa importante è che non ci sia nessuna persona coinvolta. Le immagini sono sconvolgenti, aspettiamo di capire le cause ma ringraziamo che non ci fosse nessuno”. Così il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu intervenuto sul luogo del crollo di un edificio all’Università di Cagliari, avvenuto ieri sera. Secondo le verifiche dei Vigili del Fuoco, nessuna persona si trovava all’interno dell’aula al momento del crollo. Il cedimento del tetto e di parte delle pareti è avvenuto infatti poco dopo le 21.45 nella sede di via Trentino, quando le lezioni erano terminate da poche ore.

“Vogliamo capire non solo cosa è accaduto ma verificare tutta la stabilità, cosa che viene fatta periodicamente – spiega il rettore Francesco Mola, accorso anche lui sul luogo del crollo – Verificare la causa è fondamentale”. Le lezioni in tutto l’Ateneo sono sospese, mentre la magistratura aprirà un’inchiesta.

– foto account Twitter vigili del fuoco –

(ITALPRESS).