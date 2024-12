E’ al momento di un morto e di un disperso il bilancio del crollo, probabilmente a causa di una fuga di gas, di una villetta a Sassi, nel comune di Molazzana (Lucca) avvenuto intorno alla mezzanotte di ieri. Intorno alle 11 di questa mattina, infatti, è stato individuato il corpo di un uomo di 68 anni originario di Singapore. Sul posto sono accorsi vigili del fuoco, sanitari, soccorso alpino e carabinieri. Le squadre del 115 hanno domato le fiamme ed è iniziata la ricerca dei dispersi. La casa, di proprietà di due cittadini stranieri, è situata in una zona isolata, fuori dal paese: è stata acquistata alcuni anni fa dalla coppia. La villetta è stata completamente sventrata dall’esplosione: il boato è stato udito a chilometri di distanza. Sul posto anche gli specialisti Usar i nuclei cinofili e dei sistemi aeromobili a pilotaggio remoto dei vigili del fuoco. Il sindaco di Molazzana, Andrea Talani, ai microfoni di Rainews24 ha confermato come “tutto fa pensare a una fuga di gas e che i due proprietari possano essere sotto le macerie, questo perchè la macchina è posteggiata davanti la casa. Sappiamo che alle 23 di ieri sera hanno lasciato un ristorante della zona. La casa è collassata, ci sono detriti molto grandi e sono arrivati mezzi per aiutare la ricerca. Al momento non si sentono nè voci nè piccoli segnali. La coppia era conosciuta e ben voluta, si era trasferita da circa 7 anni”. Le ricerche proseguono alla ricerca della donna.

