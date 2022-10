Crolla tetto di un edificio disabitato nel Leccese, nessun ferito

Ieri sera, in un deposito di Melissano (Lecce), è caduto il rivestimento di un solaio. L'immobile è risultato disabitato e non ci sono stati feriti. Per escludere che sotto le macerie ci fossero persone, è intervenuto il nucleo cinofilo dei vigili del fuoco. L'immobile è stato dichiarato inagibile e sono in fase di accertamento le cause che hanno determinato il crollo. trl/gsl