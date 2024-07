ROMA (ITALPRESS) – Cos’hanno in comune la “Canzone dei Puffi”, “Kiss me Licia”, “Occhi di gatto” e “Mila e Shiro, due cuori nella Pallavolo”? Sono tutte sigle di cartoni animati ma, soprattutto, sono state tutte cantate da Cristina D’Avena, interprete che ha legato il suo nome proprio a questo genere di canzoni e che il prossimo 6 luglio compirà 60 anni.

Con il senno di poi, possiamo dire che il suo destino era già segnati da quando, a soli 3 anni e mezzo, ha partecipato allo Zecchino d’Oro classificandosi al terzo posto con “Il valzer del moscerino”. Esperienza che ripete tre anni dopo cantando “E’ fuggito l’agnellino” (con Marlena D’Ambrosio). La bambina ha talento e, per questo, rimane come componente del Piccolo Coro dell’Antoniano.

La prima delle tante sigle che interpreterà è “Bambino Pinocchio” e Cristina la canta nel 1981. Seguono altri successi, singoli (come quelli sopra citati), e album, che hanno venduto più di 7 milioni di copie. Tra gli album ricordiamo “”Fivelandia” e “Cristina D’Avena con i tuoi amici in TV”. Negli anni Ottanta all’attività di cantante affianca quella di personaggio tv (partecipando, ad esempio, al programma per ragazzi “Bim Bum Bam”) e di attrice, interpretando Licia nella serie di telefilm per “Love me Licia”. Seguono, negli anni successivi, le serie in cui interpreta sè stessa “Arriva Cristina”, “Cristina”, “Cri Cri” e “Cristina, l’Europa siamo noi”.

Mentre prosegue ininterrotta la serie di esibizioni dal vivo, la D’Avena si cimenta anche nella conduzione tv con “Sabato al circo” (su Canale 5) che, in seguito, diventa “Il grande circo di Rete4”. La conduzione le piace e funziona e Cristina continua l’attività con “Cantiamo con Cristina”, “Buona Domenica” (nel 1993-94, con la rubrica di posta Radio Cristina), “La sai l’ultima” (è inviata nella quinta edizione), “Game Boat”, Zecchino d’Oro (dal 1998 al 2000, con Cino Tortorella e Milly Carlucci), “Serenate” (su Rai2, con Andrea Pezzi).

Nel 2002 festeggia vent’anni di carriera con il doppio album “Greatest Hits” e nel 2007 i 25 anni con un concerto evento al Roxy Bar. L’anno successivo esordisce come scrittrice, pubblicando libri per bambini nella collana “Le fiabe di Fata Cri”.

Nel 2010 è di nuovo in tv, ospite fissa e inviata di “Matricole & Meteore” (Italia 1) e nel 2012 conduce su Super! “Karaoke Super Show!” che sarà seguito nel 2013 da “Radio Crock’n Dolls”. Nel frattempo festeggia anche i 30 anni di carriera con il triplo best of “30 e poi…- Parte prima”, e il box “30 e poi… – Parte seconda”. Negli anni che seguono tra un album e l’altro (come “#le sigle più belle” e “Duets – Tutti cantano Cristina”), la D’Avena continua a frequentare la televisione: è giurata nella prima edizione di “Sanremo Young” (2018), ospite della quarta serata del Festival di Sanremo, conduttrice (con Paolo Belli) degli speciali natalizi dello Zecchino d’Oro “L’attesa” e “Lo Zecchino di Natale”, concorrente de “Il cantante mascherato” (2022) e inviata di “Big Show” (2022). Nel 2022 vince anche il Telegatto per i quarant’anni di carriera, festeggiati con la compilation “40 Il sogno continua” in cui duetta con Elettra Lamborghini, Lorella Cuccarini, Orietta Berti e Cristiano Malgioglio.

E’ obbligo ricordare che la carriera di Cristina D’Avena è stata per vent’anni legata ad Alessandra Valeri Manera, responsabile dei programmi per ragazzi di Mediaset, scomparsa lo scorso 20 giugno.

-foto Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).

