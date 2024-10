ROMA (ITALPRESS) – In una partita di ritorno molto attesa al Cappanelle Cricket Grounds di Roma, la squadra di Athletica Vaticana ha ottenuto una convincente vittoria per 7 wicket con la Nazionale inglese senior (England Seniors). Il 29 giugno scorso il Vatican Cricket Team aveva perso di misura con gli “England Seniors”, sul campo del Wormsley Estate, durante il “Light of Faith Tour” in Inghilterra. Entrambe le partite si sono giocate sotto la pioggia. Punteggio finale: England Seniors 66 per 8 in 20 overs; Vatican Cricket Team 67 per 3 in 14.3 overs. Padre Jaise è stato decisivo e, con una straordinaria prestazione in battuta, si è anche guadagnato il premio come “Man of the Match”. Ma a vincere, in realtà, è stato lo spirito di amicizia e di lealtà sportiva che rilancia lo stile messo in campo da Athletica Vaticana nelle varie discipline: far sì che lo sport possa costruire relazioni di pace.

