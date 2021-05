Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, sarà a Cremona martedì 25 maggio. In questa stessa occasione il capo dello Stato si recherà all’ex Monastero di Santa Monica per visitare il nuovo campus dell’Università Cattolica. Dal 2020, infatti, l’Università Cattolica svolge l’attività accademica a Cremona presso l’ex Monastero di Santa Monica, in via Bissolati, la cui valorizzazione è frutto di un ingente investimento sostenuto dalla Fondazione Arvedi-Buschini e di un accordo istituzionale dell’Ateneo con il Comune di Cremona, la Provincia, la Camera di Commercio di Cremona, la Regione Lombardia e la Fondazione Cariplo. Il polo universitario, sede delle facoltà di Scienze agrarie alimentari e ambientali, ed Economia e Giurisprudenza, nasce come hub dell’innovazione e ospita aule, laboratori, ma anche tutti i servizi necessari allo studente durante la sua permanenza nel campus. La visita del presidente Mattarella sarà trasmessa in diretta sul sito www.unicatt.it e sui social @Unicatt.

