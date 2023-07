REGGIO EMILIA (ITALPRESS) – Credem, è stato nuovamente confermato dalla Bce tra gli istituti più solidi a livello continentale.

In particolare, nell’ambito degli stress test pubblicati venerdì 28 luglio, con l’obiettivo di verificare la resistenza del sistema bancario europeo agli scenari avversi, Credem ha registrato valori che la pongono in una posizione di vertice sia in Italia che in Europa. Questo risultato colloca il Gruppo tra i migliori istituti creditizi europei, sia tra quelli rientranti

nel campione della Bce che tra quelli coinvolti dall’Autorità Bancaria Europea (Eba). Nel dettaglio, Credem presenta un impatto sui coefficienti patrimoniali di solidità, derivante da un potenziale scenario economico prospettico fortemente negativo, inferiore ai -300 bps, che si confronta con i circa -660 bps delle 41 banche del campione di appartenenza (Bce) e con i -460 bps delle 57 banche dell’area Euro del perimetro Eba (-480 bps la media complessiva). “E’ un risultato molto importante frutto di continue scelte lungimiranti che prendiamo quotidianamente”, ha dichiarato Angelo Campani, direttore generale di Credem. “La solidità, da un lato, è un elemento fondamentale per la clientela che ci affida i risparmi e dall’altro rappresenta un obiettivo importante da perseguire poichè garantisce uno sviluppo sostenibile nel tempo. Vorrei fare i complimenti a tutte le colleghe ed i colleghi per questa importante conferma della nostra eccellenza. Solo una grande squadra, nelle reti, negli uffici centrali, nelle società del nostro Gruppo, può raggiungere traguardi ambiziosi con continuità nel tempo”, conclude Campani.

(ITALPRESS).

-foto ufficio stampa Credem-

