ROMA (ITALPRESS) – In occasione dell’open day junior il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, ha visitato questa mattina due siti vaccinali nella Capitale dando il via alle somministrazioni per la fascia di età dai 12 ai 16 anni.

Il primo è l’hub Acea in Via delle Cave Ardeatine, alla presenza anche del direttore Operativo Acea, Giovanni Papaleo. Il centro nel week end effettuerà 1.600 vaccinazioni ai ragazzi utilizzando il vaccino Pfizer. Il secondo sito è il centro di via Jacobini nel quartiere Primavalle, che vaccinerà nel week end 400 ragazzi dai 12 ai 16 anni con il medesimo vaccino, con la collaborazione dei pediatri di libera scelta. Il centro di via Jacobini è un presidio territoriale di riferimento per la popolazione di recente ristrutturazione che oltre alla vaccinazione, in particolare pediatrica, ospita anche un consultorio particolarmente attivo nei servizi di orientamento e assistenza sanitaria alle donne e minori.

Nel centro prima della vaccinazione è stata messa a disposizione una ‘black box’, uno strumento di didattica a forma appunto di scatola, contenente una lampada a raggi uva che insieme all’utilizzo di gel fluorescente permette di vedere la corretta esecuzione della buona pratica di igiene delle mani, sulla scorta della distribuzione della fluorescenza. Hanno partecipato alle visite l’assessore alla Sanità e Integrazione Socio Sanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato, il direttore generale ASL Roma 1, Angelo Tanese.

