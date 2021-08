VENEZIA (ITALPRESS) – “Quasi il 70% dei ricoverati non sono vaccinati e sono della fascia di età 50 anni, mentre la proiezione sulle terapie intensiva è quasi totalitaria. Possiamo dire che il vaccino attutisce l’impatto del virus e non ti porta in terapia intensiva”. Lo ha detto il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, nel corso di un punto stampa. “In questo momento non abbiamo problemi di vaccini e chiunque arrivasse nello spazio del centro vaccinale e decidesse di prenotare la vaccinazione, riuscirà a farlo tecnicamente. Siamo pronti per preventivare 1 milione di posti per tutto il mese di agosto perchè ci sarà un incremento di forniture, questo per dare risposta a coloro che volontariamente vorranno vaccinarsi. La vera sfida – ha ricordato – è rappresentata dal fatto che i 23 dei ricoverati in terapia intensiva non sono vaccinati, questa è l’ulteriore dimostrazione che i vaccini sono importanti”.

