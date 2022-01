LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Malta ha registrato uno dei dati più alti di decessi per Covid-19 dall’inizio della pandemia.

Le autorità sanitarie maltesi hanno confermato che nelle ultime 24 ore cinque persone hanno perso la vita mentre erano positive al coronavirus; quattro donne di 70, 77, 82 e 92 anni e un uomo di 77 anni. Dall’inizio della pandemia hanno perso la vita 548 persone. Intanto, 102 pazienti sono ancora in ospedale, e tra loro otto in terapia intensiva.

Oggi sono stati confermati 342 nuovi contagi. Il numero dei casi attivi è 8.970. Il primo ministro maltese Robert Abela si è detto convinto che Malta sia nelle fasi finali della pandemia. “E’ fondamentale incoraggiare le persone a vaccinarsi con la dose booster per proteggere se stesse, le loro famiglie e chi gli sta accanto”, ha detto, aggiungendo che un alto tasso di vaccinazione consentirà alle autorità sanitarie di allentare le misure restrittive. Le autorità sanitarie hanno confermato che fino ad oggi sono state somministrate 1.179.961 dosi di vaccino, 313.060 delle quali sono dosi di richiamo.

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com