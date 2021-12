GENOVA (ITALPRESS) – “La Liguria non farà Natale in arancione. La situazione è complessa ma non va drammatizzata. L’Italia è uno dei Paesi che ha affrontato meglio la pandemia perchè ha avuto la guida solita e autorevole del Governo ma anche perchè ha un sistema sanitario diffuso sul territorio che nonostante le criticità ha saputo affrontare i momenti più difficili. Sarà un Natale prudente ma sono ottimista. La campagna di vaccinazione ha ridotto le ospedalizzazioni e quindi la risposta del sistema è migliorata e poi arriveranno nuovi farmaci contro il covid. Abbiamo preso la strada giusta”. Così Giovanni Toti, il presidente di Regione Liguria nel corso di “Restart Liguria. Le risorse del PNRR”.

(ITALPRESS).