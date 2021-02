Covid, Sindaco Palermo “evitare atteggiamenti irresponsabili”

"L'importanza di controlli efficaci e capillari che hanno svolto una importante funzione deterrente rispetto a comportamenti irregolari e pericolosi, sono la conferma del fatto che i cittadini devono avere più paura del virus e del contagio che non delle sanzioni e dei controlli, perchè ad essere a rischio è la salute, se non la vita delle persone". Così il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, in merito ai controlli a tappeto condotti dalla polizia municipale. vbo/r