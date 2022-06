Covid, Rezza “Incidenza ancora in calo”

"Il tasso di occupazione dei posti di area medica e di terapia intensiva ha una tendenza ancora in calo e questo è sicuramente un dato positivo. Dobbiamo comunque continuare a mantenere comportamenti prudenti". Lo dice Giovanni Rezza, direttore generale Prevenzione del ministero della Salute, in merito al Covid-19 in Italia. sat/gtr