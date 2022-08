Covid, Renzi “Letta voti la commissione d’inchiesta”

"Anche oggi Letta mi attacca. In 60 secondi spiego le differenze fra me e lui sulla pandemia. Lui Conte e l'esercito russo. Io Draghi e il generale Figliuolo". Così il leader di Italia Viva Matteo Renzi in un video su Twitter. sat/gtr