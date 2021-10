Covid, presentato il Bollettino settimanale della Regione Siciliana

“Ogni settimana metteremo il report a disposizione dei cittadini e di chiunque abbia interesse a comunicarlo, per mostrare come il nostro sistema affronta la pandemia". Lo ha detto il direttore del Dasoe, Francesco Bevere, presentando insieme all'assessore alla Salute, Ruggero Razza, il nuovo bollettino settimanale sull'andamento del Coronavirus in Sicilia. agd/vbo/gtr