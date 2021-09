AOSTA (ITALPRESS) – Il Presidente della Regione Valle d’Aosta Erik Lavevaz, in vista dell’avvio dell’anno scolastico, ha firmato un’ordinanza per “adattare al contesto scolastico e formativo valdostano le norme inerenti l’impiego delle certificazioni verdi COVID-19” e per “garantire sul territorio regionale, per l’anno scolastico 2021-2022, il regolare svolgimento in presenza dell’attività scolastica e didattica delle istituzioni scolastiche, educative e formative nonchè delle istituzioni universitarie, dell’alta formazione artistica musicale e coreutica, oltre che della altre istituzioni di alta formazione, e la maggiore efficacia delle misure di contenimento della pandemia”.

(ITALPRESS).