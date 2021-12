CATANIA (ITALPRESS) – “Oggi siamo lontani dalla zona di emergenza, regioni del Nord con una tradizione sanitaria molto più solida della nostra vivono in una condizione di emergenza e questo non significa che possa accadere anche alla Sicilia”. Lo ha detto il presidente della Regione siciliana Nello Musumeci, oggi a Catania, a margine dell’inaugurazione del Pronto Soccorso dell’ospedale San Marco. “Finora i risultati sono apprezzabili – ha aggiunto – merito del personale sanitario, dei cittadini, delle forze dell’ordine e del Governo regionale”.

“A ogni nuova ordinanza chiediamo sempre maggiori controlli ai Prefetti che ci assicurano di intervenire con le forze dell’ordine. Che non hanno, però, sufficienti unità per fare fronte a tutte le esigenze del territorio. Questo è un grossissimo guaio, lo abbiamo detto al ministro Lamorgese e lo abbiamo ripetuto al capo della polizia”, ha poi aggiunto Musumeci.

