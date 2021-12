PALERMO (ITALPRESS) – “Abbiamo già fatto quello che dovevamo fare, non ho difficoltà a dichiarare zone rosse ove ci fosse la necessità. Presto andremo in zona gialla come forse tutta l’italia ma è un fatto più che fisiologico, secondo gli esperto nelle prossime settimane ci dovrebbe essere una normalizzazione”. Lo ha detto il presidente della Regione, Nello Musumeci, ospite al Tg regionale della Rai.

(ITALPRESS).