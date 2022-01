ROMA (ITALPRESS) – “Siamo convinti che debbano essere rivisti i parametri e cambiare contesto complessivo. I colori hanno creato motivi di opportuna prevenzione dettata da cautela, ma in altre circostanze si è capito come la procedura non abbia creato situazioni di vantaggio. Oggi siamo convinti di poter ottenere questo risultato nello spazio di qualche giorno con un confronto franco e sincero, se il governo resterà in carica perchè tutto rimane appeso al voto del Quirinale, perchè riteniamo che ai parametri dei colori così come conosciuti si possano adottare provvedimenti molto più concreti”. Lo ha detto Nello Musumeci, presidente della Regione Siciliana, intervenuto a Omnibus su La7. E sul green pass ha poi continuato: “In questo momento è sempre difficile trovare una linea di demarcazione perfetta, è un’esperienza alla quale siamo tutti nuovi. Un anno è diverso dall’altro, noi presidenti delle Regioni siamo soggetti attuatori e critichiamo un governo che dal suo punto di vista non ha mai maturato un’esperienza in questo senso. Tutto si può perfezionare: mi sembra un’anomalia quella dei tabaccai, un controsenso rispetto al periodo di particolare rigore dello scorso anno. Così come sembra ragionevole che alcuni uffici di servizi pubblici possano consentire l’accesso anche a chi non è vaccinato”. “Sono reduce dalla battaglia registrata sullo Stretto di Messina: il provvedimento non è stato impugnato, segno evidente che le cose che non sappiamo fare piano piano impariamo a farle, ma è difficile comprendere dove si è fatto tutto alla perfezione e dove ci sono zone grigie”.

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com