PALERMO (ITALPRESS) – “Parlare di Covid in questo contesto è superfluo, se ne è parlato abbondantemente nelle ultime ore”. Così il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, nel corso dell’incontro con i giornalisti a Palazzo d’Orleans, a Palermo, per il tradizionale scambio di auguri di fine anno.

“C’è stata una crescita vertiginosa dei contagi e adottare misure serve per rispondere a una domanda da parte del territorio – aggiunge -. Sono aumentate le prime dosi e c’è un’opera di conversione da parte di chi sembrava irriducibile. Stiamo cercando di vaccinare quante più persone possibile. Stiamo valutando nuovo personale per gli hub, visto che eravamo abituati a numeri diversi. La variante Omicron è veloce ma non è così violenta come il virus della prima fase. Non siamo ancora in zona gialla ma potremmo esserlo in qualsiasi momento, i parametri sono ai limiti. La comunità siciliana ha rispettato le norme”.

(ITALPRESS).